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AGCO-RM расширяет модельный ряд тракторов Valtra® REDLINE

12:07 28.04.2020

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Фото предоставлено пресс-службой AGCO-RM
AGCO-RM, один из лидеров российского рынка в области дистрибуции сельскохозяйственной техники, сообщает о расширении линейки тракторов Valtra® Т серии в специальной комплектации REDLINE. Теперь она дополнена более высокопроизводительными машинами, в том числе с использованием технологий умного земледелия SmartFarming.

Первые модели Valtra® Т серии в комплектации REDLINE вышли на российский рынок в 2019 году. Эти машины - оптимальное сочетание доступной цены и опций, позволяющих работать с любым оборудованием в сельском хозяйстве и специальном сегменте. В этом году все тракторы Valtra® REDLINE доступны в комплектации Versu.

"Мы продолжаем следовать нашей основной идее "Доступное совершенство". Обновленный модельный ряд REDLINE - это сочетание отличной цены и совершенной комплектации для работы в любых условиях с любым орудием, - отметила менеджер по продукту бренда Valtra Ольга Шлопак. - Мы даем клиенту выбор между тракторами в комплектациях Active - надежными высокопроизводительными машинами; и Versu - c инновационным подлокотником SmartTouch и технологиями умного земледелия SmartFarming. Хотя все тракторы Valtra в России представлены в белом цвете, специально для последней комплектации был выбран цвет серый металлик".

Надежные и производительные тракторы T серии в комплектации REDLINE предназначены для выполнения работ в разных сферах с максимальной эффективностью. Помимо уникальных конструкторских решений, операторам стали доступны технологии для оптимизации ключевых рабочих процессов и, в итоге, повышения эффективности бизнеса.

Как и во всех тракторах Valtra, в серии REDLINE установлен мощный шестицилиндровый двигатель AGCO Power®, конструкция которого гарантирует постоянную подачу высокой мощности на колеса. Трансмиссия Powershift с 30 передачами переднего и 30 передачами заднего хода оснащена технологией переключения под нагрузкой.

Комплектация Active отличается высокопроизводительной гидравлической системой, которая состоит из двух раздельных гидравлических баков: для контура гидравлической системы и трансмиссии.

Ключевая особенность тракторов линейки REDLINE в комплектации Versu – простая и интеллектуальная система Valtra SmartTouch, которая выводит управление трактором на новый уровень. Она объединяет эргономичный подлокотник с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, интеллектуальным рычагом движения и джойстиком управления гидравликой.

Таким образом, оператору доступен широкий спектр технологий умного земледелия: система автоматического рулевого управления Valtra Guide, работающая по спутниковой навигации; мгновенное подключение ISOBUS-совместимого навесного оборудования и полный контроль над всеми рабочими параметрами; автоматическая управление тракторами и навесным оборудованием посредством технологии Section Control, которая автоматически включает и выключает ряды и секции у штанги во избежание наложений и пропусков; система телеметрии Valtra Connect, которая обеспечивает постоянную регистрацию работы трактора и его перемещений с использованием GPS-навигации и может быть установлена на ПК или смартфон фермера.

Некоторые машины комплектации Versu оснащены уникальной подвеской переднего моста Aires+ с использованием сжатого воздуха, что увеличивает тяговое усилие трактора и способствует повышению комфорта оператора.

В совокупности эти технологии позволяют не только обеспечить оптимальную эксплуатацию тракторов, но и управлять парком техники, своевременно планируя техническое обслуживание и увеличивая время бесперебойной работы.

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