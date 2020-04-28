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Путин после 15:00 выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу - Песков

12:32 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением. Об этом журналистам сообщил пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать очередного обращения главы государства к гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Представитель Кремля не стал анонсировать никаких заявлений, призвав дождаться самого совещания, которое ожидается в период с 15:00 - 16:00 по московскому времени.

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