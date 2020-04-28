Кремль поддерживает все население, отдельного плана спасения среднего класса нет - Песков
13:05 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль старается поддержать все слои населения страны, не выделяя какой-то отдельный привилегированный класс. Об этом журналистам сообщил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, такого плана нет и его не должно быть, есть меры поддержки всему населению и выделять только средний класс - это совершенно неверный подход", - сказал Песков. Он подчеркнул, что "речь идет о необходимости минимизации последствий коронавирусного кризиса для всех людей в нашей стране, в том числе и экономических, экономического измерения этого кризиса, не выделяя среднего класса".
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