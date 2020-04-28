Частные компании в США начали хранить нефть в стратегическом резерве

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве. В апреле они доставили туда около 1,1 млн баррелей. Соглашение в этом месяце заключило Минэнерго США. Объём, разрешённый для размещения на год в хранилищах стратегического нефтяного резерва, составляет около 23 млн баррелей. Большую часть доставят туда в мае и июне, передаёт Bloomberg.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что страна воспользуются историческим падением цен на нефть, чтобы купить 75 млн баррелей для пополнения национальных стратегических запасов.

20 апреля майские фьючерсы нефти марки WTI упали до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус $40,32 за баррель — абсолютного исторического минимума. 21 апреля котировки вернулись к положительным значениям. Говорит Москва