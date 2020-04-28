Жириновский призвал "не выпускать" россиян летом в Европу
13:32 28.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жириновский призвал «не выпускать» граждан России в Европу летом. По мнению лидера ЛДПР, это может поставить под угрозу результат борьбы с коронавирусом.
«Как им организовать этот массовый отдых? Как официанту принести заказ? А на чём туристов везти? Мы не должны своих выпускать в Европу ни в коем случае», — написал Владимир Жириновский в своём Telegram-канале.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала граждан России в этом году не планировать поездки за рубеж. Говорит Москва
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