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Жириновский призвал "не выпускать" россиян летом в Европу

13:32 28.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жириновский призвал «не выпускать» граждан России в Европу летом. По мнению лидера ЛДПР, это может поставить под угрозу результат борьбы с коронавирусом.

«Как им организовать этот массовый отдых? Как официанту принести заказ? А на чём туристов везти? Мы не должны своих выпускать в Европу ни в коем случае», — написал Владимир Жириновский в своём Telegram-канале.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала граждан России в этом году не планировать поездки за рубеж.  Говорит Москва

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