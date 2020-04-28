Волгоградские экологи спасают ольховские дубы
13:12 28.04.2020 Источник: НГ-Online
Активисты Экологического совета при Волгоградской областной Думе проинспектировали состояние лесных массивов в Ольховском и Камышинском районах. Как рассказала «НГ» председатель Экосовета, глава комитета облдумы по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева, особое внимание было уделено состоянию дубов.
«В прошлом году в наш Экологический совет обратились общественники Ольховского района с просьбой помочь в спасении дубов, - сказала Ирина Соловьева. - Санитарная вырубка деревьев проходит у нас в регионе ежегодно. Она проводится на основе лесопатологических обследований. Конечно, необходимо своевременно очищать лесные территории от сухостоя. Но, к сожалению, при этом нередко страдают жизнеспособные деревья. Мы считаем, что хотя Лесной кодекс и позволяет проведение сплошных санитарных рубок, не следует уничтожать здоровые деревья. По обращению Экосовета и нашего комитета облдумы, комитетом природных ресурсов обладминистрации и Центром защиты леса был изменен подход к санитарно-оздоровительным мероприятиям в отношении лесных насаждений, особенно дубов. И в 2020 году сплошные рубки стали проводиться уже с учетом жизнеспособности деревьев».
По словам Ирины Соловьевой, экологические активисты лично побывали в Ольховском и Камышинских районах, где сегодня проводится санитарная очистка лесов и на месте убедились, что вырубке подвергнутся исключительно погибшие и нежизнеспособные деревья. «Мы провели прямо в лесных массивах двух районов выездное совещание Экосовета с соблюдением всех требований о социальной дистанции и мерах индивидуальной защиты. В формате видеосвязи в работе совещания приняли участие представители органов местного самоуправления, облкомприроды, работники местных лесничеств и общественники. Это бы интересный опыт, который позволяет экоактивистам успешно работать и в условиях карантинных мероприятий».
Андрей Серенко
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