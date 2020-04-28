МГУ намерен объединить факультеты в 16 научных школ - Садовничий
14:00 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Факультеты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова могут быть объединены в 14-16 научных школ. Идея реструктуризации находится в стадии обсуждения, заявил в интервью ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.
"Речь идет о том, что Московский университет уже 10 лет работает по программе развития, которая в этом, 2020-м, году завершается. Поэтому мы приступаем к обсуждению новой программы - до 2030 года. И, конечно, важной задачей новой программы развития должно стать повышение эффективности работы МГУ, повышение международного статуса вуза. Звучит много предложений", - сказал ректор. Садовничий напомнил, что в МГУ 42 факультета, более 20 научных институтов с большим кадровым потенциалом, "все это надо собрать вокруг прорывных направлений, чтобы повысить эффективность".
"Научные школы - это объединение вокруг прорывных научных направлений. А их может быть 14-16", - добавил ректор.
По словам ректора, идею будут серьезно обсуждать осенью этого года. "Два месяца назад на рабочем совещании с деканами, обсуждая новую программу развития Московского университета, я высказал эту идею. Было много аспектов обсуждения. Программа развития - это серьезный документ. Все будет обсуждаться в высшем органе управления МГУ - Совете трудового коллектива. Наверное, осенью. И только после обсуждения программа развития будет принята университетом. Далее ее представим руководству страны", - добавил ректор.
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