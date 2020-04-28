На форуме "Армия-2020" обсудят сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны

14:07

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" пройдет круглый стол на тему: "Герои и антигерои. Правда и вымыслы о Второй мировой войне".

В современных условиях становится особенно актуальным сохранение исторической памяти о героях, отстоявших свободу и независимость народов России и мира. В ходе мероприятия будут представлены документы и материалы из рассекреченных федеральных и ведомственных архивов о Великой Отечественной войне.

Участники круглого стола проанализируют формы и способы противодействия фальсификации событий войны 1941-45 годов, дадут экспертный анализ современных подходов к изучению событий на советско-германском и советско-японском фронтах.

К проведению дискуссии планируется привлечь ведущих ученых-историков, представителей органов законодательной и исполнительной власти, ветеранских и общественных организаций и представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

Организатором круглого стола выступает Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Модераторами мероприятия выступят: начальник Научно-исследовательского Института военной истории ВА ГШ ВС Иван Басик; научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков; ведущий советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Гаврищук.

Напомним, Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".