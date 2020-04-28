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Медведев призвал депутатов-"единороссов" направить на членские взносы месячную зарплату, деньги пойдут в помощь врачам

14:12 28.04.2020 Источник: Интерфакс

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил однопартийцам - депутатам Госдумы, членам Совета Федерации, депутатам региональных Законодательных собраний перечислить месячную зарплату в качестве членских взносов партии, которые в дальнейшем будут направлены на оказание поддержки врачам, гражданам по противодействию коронавирусной инфекции.

"Я обращаюсь ко всем нашим коллегам, к депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации, нашим парламентариям в регионах и вообще ко всем нашим однопартийцам, у кого есть соответствующие возможности, и призываю вас направить на уплату членских взносов месячную заработную плату", - сказал Медведев во вторник на заседании президиума генсовета "Единой России" по вопросам финансовой помощи партии гражданам и медикам.

Он сказал, что "собранные пожертвования пойдут на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы в том или ином варианте".

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