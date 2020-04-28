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В Москве число выздоровевших пациентов с коронавирусом превысило 4 тысячи

14:32 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Москве за сутки возросло на 606 человек, до 4 130. Об этом сообщила во вторник утром заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек - это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сказала Ракова.

Таким образом, в Москве обновили рекорд по числу вылечившихся за сутки. Предыдущий был поставлен 27 апреля - 349 человек.

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