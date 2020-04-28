США "присвоили" грузинский город Марнеули
14:45 28.04.2020 Источник: НГ-Online
В информационном выпуске американской телекомпании Fox News грузинский городок Марнеули, что в 30 километрах от Тбилиси, приписали к штату Джорджия. Его показали в одном ряду с городом Монпелье в штате Вермонт, с Ричмондом в штате Вирджиния и городом Олбани в штате Нью-Йорк, как одно из поселений штата Джорджия. Fox News показал кадры акции в Марнеули, где население требовало от местных властей помочь в реализации урожая овощей, чередуя с кадрами демонстраций в штатах США. В репортаже шла речь об акциях протеста в связи с требованием об открытии экономической деятельности в разных американских штатах.
Марнеули – небольшой город в Квемо Картли – регионе компактного проживания азербайджанцев Грузии. В связи с эпидемией коронавируса Марнеули и еще несколько населенных пунктов региона в конце марта были переведены на жесткий карантин с полным запретом въезда-выезда. Обеспечение порядка было возложено на армейские подразделения. Сейчас эти функции переданы полиции
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