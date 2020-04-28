Дети составляют около 8% от заболевших коронавирусом в России

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Почти 8% заболевших коронавирусом в России составили дети. В путешествиях заразились лишь 9%, остальные контактировали с инфицированными, говорится в сообщении Минздрава.

«Количество и возрастная структура манифестных заболеваний у детей в настоящее время неизвестны. Коронавирус новорождённых наблюдается крайне редко, внутриутробной передачи инфекции не доказано», — говорится в документе. Говорит Москва