Дети составляют около 8% от заболевших коронавирусом в России
15:00 28.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Почти 8% заболевших коронавирусом в России составили дети. В путешествиях заразились лишь 9%, остальные контактировали с инфицированными, говорится в сообщении Минздрава.
«Количество и возрастная структура манифестных заболеваний у детей в настоящее время неизвестны. Коронавирус новорождённых наблюдается крайне редко, внутриутробной передачи инфекции не доказано», — говорится в документе. Говорит Москва
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