Кабмин отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины - СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом сообщило во вторник издание "Цензор.нет".

"Назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов", - написал украинский журналист, главред издания Юрий Бутусов в "Фейсбуке".

Ранее Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил его в свою команду.