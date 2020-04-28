Российский аэродром в Арктике сможет принимать дальние бомбардировщики

15:32 Источник: Интерфакс

Российские военные планируют увеличить взлетно-посадочную полосу на аэродроме на острове Земля Александры в Арктике для приема всех типов самолетов, включая дальние бомбардировщики, сообщил во вторник Северный флот.

"Новый аэродром построен возле самой северной военной базы Вооружённых сил России - "Арктический трилистник". На ней несёт службу личный состав тактической группы Северного флота", - говорится в сообщении флота, которое поступило в "Интерфакс".

Аэродром "Нагурская" Северного флота расположен на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

Военные сообщили, что сданная в эксплуатацию взлётно-посадочная полоса способна принимать большинство летательных аппаратов, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России.

"В дальнейшем взлётно-посадочная полоса будет увеличена, что позволит ей принимать все типы летательных аппаратов, в том числе тяжёлые дальние бомбардировщики", - сообщил Северный флот.

По его данным, аэродром стал всесезонным. Ранее такая возможность была только в зимний период. С наступлением морозов на острове функционировала ледовая полоса, сказали военные.