Российский аэродром в Арктике сможет принимать дальние бомбардировщики
15:32 28.04.2020 Источник: Интерфакс
Российские военные планируют увеличить взлетно-посадочную полосу на аэродроме на острове Земля Александры в Арктике для приема всех типов самолетов, включая дальние бомбардировщики, сообщил во вторник Северный флот.
"Новый аэродром построен возле самой северной военной базы Вооружённых сил России - "Арктический трилистник". На ней несёт службу личный состав тактической группы Северного флота", - говорится в сообщении флота, которое поступило в "Интерфакс".
Аэродром "Нагурская" Северного флота расположен на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.
Военные сообщили, что сданная в эксплуатацию взлётно-посадочная полоса способна принимать большинство летательных аппаратов, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России.
"В дальнейшем взлётно-посадочная полоса будет увеличена, что позволит ей принимать все типы летательных аппаратов, в том числе тяжёлые дальние бомбардировщики", - сообщил Северный флот.
По его данным, аэродром стал всесезонным. Ранее такая возможность была только в зимний период. С наступлением морозов на острове функционировала ледовая полоса, сказали военные.
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