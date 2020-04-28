В Рособрнадзоре не исключили частичного перевода ЕГЭ в онлайн в будущем
16:00 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единый государственный экзамен сохранится, но в будущем не исключена его трансформация с возможностью частичного перехода в интернет. Об этом заявил во вторник врио главы Рособрнадзора Анзор Мусаев.
"Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится. <…> Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет", - сказал Музаев на дискуссии в онлайн-формате "Экономика знаний в кризис и после" в рамках Московского международного салона образования.
Он добавил, что эти варианты рассматривались и до пандемии, но "теперь процессы в этом направлении тоже ускорятся". При этом врио Рособрнадзора подчеркнул, что альтернативы ЕГЭ нет.
Изначально ЕГЭ в 2020 году должен был проводиться в три этапа: с 20 марта по 13 апреля был запланирован досрочный этап, с 25 мая по 29 июня - основной, с 4 по 22 сентября - дополнительный. Однако в условиях пандемии коронавируса Минпросвещения приняло решение перенести сроки проведения экзамена - старт ЕГЭ планируется на 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов он начнется 9 июня.
НОВОСТИ
- 16:17 28.04.2020
- В Подмосковье будут развернуты новые койки для больных с COVID-19
- 16:12 28.04.2020
- Жителям Москвы и Петербурга пообещали на 9 мая салют
- 15:32 28.04.2020
- Российский аэродром в Арктике сможет принимать дальние бомбардировщики
- 15:12 28.04.2020
- Кабмин отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины - СМИ
- 15:00 28.04.2020
- Дети составляют около 8% от заболевших коронавирусом в России
- 14:45 28.04.2020
- США "присвоили" грузинский город Марнеули
- 14:32 28.04.2020
- В Москве число выздоровевших пациентов с коронавирусом превысило 4 тысячи
- 14:12 28.04.2020
- Медведев призвал депутатов-"единороссов" направить на членские взносы месячную зарплату, деньги пойдут в помощь врачам
- 14:07 28.04.2020
- На форуме "Армия-2020" обсудят сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны
- 14:00 28.04.2020
- МГУ намерен объединить факультеты в 16 научных школ - Садовничий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать