Жителям Москвы и Петербурга пообещали на 9 мая салют

16:12 Источник: Интерфакс

Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве и еще пяти городах-героях и воинской славы Западного военного округа (ЗВО), несмотря на отмену парадов, сообщил командующий ЗВО Александр Журавлев.

"В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске", - сказал Журавлёв, чьи слова приводит пресс-служба ЗВО.

В ЗВО сообщили, что 9 мая в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне праздничные артиллерийские салюты в этих городах произведут подразделения ЗВО.