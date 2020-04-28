В Подмосковье будут развернуты новые койки для больных с COVID-19

16:17

В парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо" будет развернуто 3 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с врачами.

"Сейчас разворачиваем 2 больших госпиталя - в "Патриоте" и "Крокусе", каждый на 1,5 тыс. коек. Там будет и кислород, и ИВЛ – вся инфраструктура. Делаем все необходимое и для пациентов с легкой формой заболевания. Считаем, что май будет тяжелым, поэтому стараемся максимально готовить койки, - сказал губернатор. - Наша задача - как можно больше провести заболевших через КТ, прежде чем госпитализировать".

В Подмосковье продолжают активно привлекать врачей и закупать аппараты ИВЛ. Создан необходимый резерв масок, респираторов, защитных костюмов, перчаток и медикаментов.

"Когда мы начинали работу, у нас уходило 7-8 тыс., а сейчас уже 20 тыс костюмов в сутки, - сказал Андрей Воробьёв. - Все лекарства у нас есть, в том числе "Актемра", запасы которого на 2-3 недели. Продолжаем приобретать "Гидроксихлорохин", который даем амбулаторно по распоряжению Минздрава РФ».

В гостиницах и санаториях Московской области сейчас живут около 1,4 тыс. медиков из 34 больниц. Им предоставлено бесплатное проживание, питание, проезд. Всего планируется разместить более 4,1 тыс. работников здравоохранения.

"Хотим сказать вам огромное спасибо за заботу. Сейчас все мобилизовались, стараются нам помочь. Нам представили хорошие гостиницы, создали комфортные условия, организовали питание и досуг. Без семей тяжело, но скоро все закончится и мы поедем домой", - сказала медсестра Егорьевской ЦРБ Ольга Иванова.

Из областного бюджета выделено 2,2 млрд рублей на доплату специалистам, работающим с больными COVID-19 - врачам, медсестрам, санитарам, фельдшерам, водителям скорой, поварам, администраторам.

"Я видел, как тяжело врачам, медбратьям и медсестрам. Пришел помочь, работаю санитаром-транспортировщиком. Помогать врачам надо, они падают с ног", - сказал волонтер из Одинцова Геннадий Горбенко.