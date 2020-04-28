РФ не одобряет заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к его армии - Лавров

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не одобряет заявление главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара о переходе власти в стране к ЛНА. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

"Мы не одобряли недавнее заявление господина [премьер- министра Правительства национального согласия Фаиза] Сарраджа, который отказывался разговаривать с фельдмаршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь фельдмаршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу", - сказал он.