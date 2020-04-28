В системе ФСИН зафиксировано более 300 случаев заболевания коронавирусом

17:00 Источник: Коммерсант.ru

Более 300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в системе Федеральной службы исполнения наказания. Об этом “Ъ” во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 28.04.2020 в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев»,— говорится в ответе на запрос “Ъ”. Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, подчеркивается в документе.