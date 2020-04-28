0
0
117
НОВОСТИ

В системе ФСИН зафиксировано более 300 случаев заболевания коронавирусом

17:00 28.04.2020 Источник: Коммерсант.ru

Более 300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в системе Федеральной службы исполнения наказания. Об этом “Ъ” во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 28.04.2020 в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев»,— говорится в ответе на запрос “Ъ”. Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, подчеркивается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:55 28.04.2020
Сбербанк признан лучшим цифровым банком для крупнейшего бизнеса по версии рейтинга Markswebb
0
27
17:51 28.04.2020
Путин заявил о продлении режима самоизоляции
0
54
17:12 28.04.2020
Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове госпитализирован в Москве
0
111
16:32 28.04.2020
РФ не одобряет заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к его армии - Лавров
0
166
16:17 28.04.2020
В Подмосковье будут развернуты новые койки для больных с COVID-19
0
181
16:12 28.04.2020
Жителям Москвы и Петербурга пообещали на 9 мая салют
0
183
16:00 28.04.2020
В Рособрнадзоре не исключили частичного перевода ЕГЭ в онлайн в будущем
0
189
15:32 28.04.2020
Российский аэродром в Арктике сможет принимать дальние бомбардировщики
0
248
15:12 28.04.2020
Кабмин отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины - СМИ
0
330
15:00 28.04.2020
Дети составляют около 8% от заболевших коронавирусом в России
0
239

Возврат к списку