В системе ФСИН зафиксировано более 300 случаев заболевания коронавирусом
17:00 28.04.2020 Источник: Коммерсант.ru
Более 300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в системе Федеральной службы исполнения наказания. Об этом “Ъ” во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.
«По состоянию на 28.04.2020 в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18 728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев»,— говорится в ответе на запрос “Ъ”. Среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, подчеркивается в документе.
НОВОСТИ
- 17:55 28.04.2020
- Сбербанк признан лучшим цифровым банком для крупнейшего бизнеса по версии рейтинга Markswebb
- 17:51 28.04.2020
- Путин заявил о продлении режима самоизоляции
- 17:12 28.04.2020
- Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове госпитализирован в Москве
- 16:32 28.04.2020
- РФ не одобряет заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к его армии - Лавров
- 16:17 28.04.2020
- В Подмосковье будут развернуты новые койки для больных с COVID-19
- 16:12 28.04.2020
- Жителям Москвы и Петербурга пообещали на 9 мая салют
- 16:00 28.04.2020
- В Рособрнадзоре не исключили частичного перевода ЕГЭ в онлайн в будущем
- 15:32 28.04.2020
- Российский аэродром в Арктике сможет принимать дальние бомбардировщики
- 15:12 28.04.2020
- Кабмин отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины - СМИ
- 15:00 28.04.2020
- Дети составляют около 8% от заболевших коронавирусом в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать