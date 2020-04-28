0
0
114
НОВОСТИ

Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове госпитализирован в Москве

17:12 28.04.2020 Источник: Интерфакс

В рабочей группе при патриархе Кирилле сообщили о болезни настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) епископа Фомы (Мосолова).

"Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой. (...) Да, владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв!" - написал во вторник в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Епископ Фома был назначен настоятелем этого храма 22 апреля, на следующий день после того, как от коронавируса скончался его предыдущий настоятель протоиерей Александр Агейкин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:55 28.04.2020
Сбербанк признан лучшим цифровым банком для крупнейшего бизнеса по версии рейтинга Markswebb
0
27
17:51 28.04.2020
Путин заявил о продлении режима самоизоляции
0
54
17:00 28.04.2020
В системе ФСИН зафиксировано более 300 случаев заболевания коронавирусом
0
113
16:32 28.04.2020
РФ не одобряет заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к его армии - Лавров
0
166
16:17 28.04.2020
В Подмосковье будут развернуты новые койки для больных с COVID-19
0
181
16:12 28.04.2020
Жителям Москвы и Петербурга пообещали на 9 мая салют
0
183
16:00 28.04.2020
В Рособрнадзоре не исключили частичного перевода ЕГЭ в онлайн в будущем
0
189
15:32 28.04.2020
Российский аэродром в Арктике сможет принимать дальние бомбардировщики
0
248
15:12 28.04.2020
Кабмин отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины - СМИ
0
330
15:00 28.04.2020
Дети составляют около 8% от заболевших коронавирусом в России
0
239

Возврат к списку