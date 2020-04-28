Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове госпитализирован в Москве
17:12 28.04.2020 Источник: Интерфакс
В рабочей группе при патриархе Кирилле сообщили о болезни настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва) епископа Фомы (Мосолова).
"Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой. (...) Да, владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем. Просим молитв!" - написал во вторник в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Епископ Фома был назначен настоятелем этого храма 22 апреля, на следующий день после того, как от коронавируса скончался его предыдущий настоятель протоиерей Александр Агейкин.
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