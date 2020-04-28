Путин заявил о продлении режима самоизоляции
17:51 28.04.2020 Источник: НГ-Online
Главы субъектов федерации сохраняют дополнительные полномочия.
Отмена ограничений не будет проведена одномоментно по всех стране: "говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо". "Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный, трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски", - сказал Путин.
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