Путин заявил о продлении режима самоизоляции

17:51 Источник: НГ-Online

На совместном совещании с губернаторами сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.



Главы субъектов федерации сохраняют дополнительные полномочия.



Отмена ограничений не будет проведена одномоментно по всех стране: "говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо". "Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный, трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски", - сказал Путин.





