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НОВОСТИ

Путин заявил о продлении режима самоизоляции

17:51 28.04.2020 Источник: НГ-Online

На совместном совещании с губернаторами сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно.

Главы субъектов федерации сохраняют дополнительные полномочия.

Отмена ограничений не будет проведена одномоментно по всех стране: "говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо". "Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный, трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски", - сказал Путин.


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