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НОВОСТИ

Сбербанк признан лучшим цифровым банком для крупнейшего бизнеса по версии рейтинга Markswebb

17:55 28.04.2020

Сбербанк признан лучшим цифровым банком для крупнейшего бизнеса по версии рейтинга Markswebb. Исследование проходили интернет-банк и мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн, система Сбербанк Бизнес, решение для прямой интеграции Fintech API и др. Особо отмечены такие возможности, как полнофункциональная интеграция с ERP-системами пользователей, получение кредитных продуктов и управление ими, решения для эквайринга и инкассации.

Сбербанк занял первое место в рейтинге цифровых банковских продуктов для клиентов крупного бизнеса по итогам кросс-канального исследования консалтингового агентства Markswebb, по результатам которого цифровые продукты Сбербанка для корпоративных клиентов набрали 73,6 балла. Исследователи особо отметили такие возможности, как полнофункциональная интеграция с ERP-системами пользователей, получение кредитных продуктов и управление ими, решения для эквайринга и инкассации. В числе продуктов Сбербанка для крупнейшего бизнеса исследование проходили интернет-банк и мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн, система Сбербанк Бизнес, решение для прямой интеграции Fintech API и др.

"Сегодня продукты и технологии Сбербанка дают возможность нашим корпоративным клиентам взаимодействовать с нами онлайн в любое время, - рассказывает аместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Благодаря этому крупнейшие компании могут интегрировать свои учетные системы с системами банка, управлять финансами холдингов и групп компаний, получать кредиты, размещать средства и управлять инвестициями, контролировать доступы к системам, оптимизировать бизнес и операции для повышения эффективности. Мы рады, что наши продукты были признаны лучшими, что еще раз подтверждает, что все наши инновационные разработки удобны и востребованы клиентами".

Для исследования было определено десять наиболее значимых банков с точки зрения охвата аудитории, использующие передовые технологии в цифровых каналах для корпоративного банкинга. В состав участников вошло большинство крупнейших банков России, обладатели как собственных, так и коробочных цифровых сервисов для крупного корпоративного бизнеса. Целью исследования Digital Corporate Banking Rank 2020 была оценка всех имеющихся продуктов этих банков с точки зрения удобства использования онлайн-банкинга, снижения рисков мошенничества, ускорения формирования документов и проведения платежей и оптимизации процессов для компаний крупного бизнеса.

В ходе исследования проводилось изучение интерфейсов и функциональных возможностей систем, консультации с участниками рынка, глубинные интервью с корпоративными клиентами и продуктовыми командами банков, велся сбор данных из открытых источников, консолидировалась внутренняя экспертиза агентства. Кросс-канальный характер исследования подразумевает, что оценивались все имеющиеся у банка цифровые продукты для представителей крупного бизнеса.

В результате исследователи выработали более 450 критериев с определенным весом. Конечный рейтинг представляет собой оценки, рассчитанные на основе чек-листа как сумма выполненных критериев, умноженных на их веса, которые отражают важность задач пользователя, значимость той или иной функции интерфейса.

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