Путин предложил установить 28 апреля Днем работника скорой помощи

18:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой официально учредить День работника скорой помощи и отмечать его 28 апреля. Свое предложение глава государства озвучил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. <…> Думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", - сказал президент.