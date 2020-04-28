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Путин предложил установить 28 апреля Днем работника скорой помощи

18:07 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой официально учредить День работника скорой помощи и отмечать его 28 апреля. Свое предложение глава государства озвучил на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

"Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. <…> Думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем", - сказал президент.

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