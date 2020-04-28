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НОВОСТИ

В Москве необходимо продлить строгий режим самоизоляции - Собянин

18:40 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строгий режим самоизоляции в Москве и Московском регионе в целом необходимо продлить, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Считаю, что в Москве и в Московском регионе надо в обязательном порядке продолжать режим самоизоляции так же строго, как и было до этого. Исходя из той непростой ситуации, которая складывается", - сказал мэр в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

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