9 мая в РФ пройдет авиационный парад - Путин
19:24 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин пообещал, что в честь Дня Победы 9 мая пройдет авиационный парад и будут салюты в городах.
"Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что все вместе, всей страной сделаем это", - обратился глава государства к россиянам.
Он сообщил, что "9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничных салют".
НОВОСТИ
- 18:40 28.04.2020
- В Москве необходимо продлить строгий режим самоизоляции - Собянин
- 18:07 28.04.2020
- Путин предложил установить 28 апреля Днем работника скорой помощи
- 17:55 28.04.2020
- Сбербанк признан лучшим цифровым банком для крупнейшего бизнеса по версии рейтинга Markswebb
- 17:51 28.04.2020
- Путин заявил о продлении режима самоизоляции
- 17:12 28.04.2020
- Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове госпитализирован в Москве
- 17:00 28.04.2020
- В системе ФСИН зафиксировано более 300 случаев заболевания коронавирусом
- 16:32 28.04.2020
- РФ не одобряет заявление Хафтара о переходе власти в Ливии к его армии - Лавров
- 16:17 28.04.2020
- В Подмосковье будут развернуты новые койки для больных с COVID-19
- 16:12 28.04.2020
- Жителям Москвы и Петербурга пообещали на 9 мая салют
- 16:00 28.04.2020
- В Рособрнадзоре не исключили частичного перевода ЕГЭ в онлайн в будущем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать