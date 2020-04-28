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9 мая в РФ пройдет авиационный парад - Путин

19:24 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пообещал, что в честь Дня Победы 9 мая пройдет авиационный парад и будут салюты в городах.

"Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что все вместе, всей страной сделаем это", - обратился глава государства к россиянам.

Он сообщил, что "9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничных салют".

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