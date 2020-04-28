МВД актуализировало список российских паспортов, просроченных во время эпидемии

20:00 Источник: RNS

МВД актуализировало список российских паспортов, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года и был продлен в связи с распространением коронавирусной инфекции, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов. Также обеспечена актуализация списка недействительных российских паспортов, размещенного на официальном сайте ГУВМ МВД России, использовать который могут как владельцы паспортов, так и юридические лица, в том числе кредитные организации», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее 18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских прав, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. RNS