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Санкции против РФ при пандемии неприятны, нужно решать политические проблемы - Меркель

20:40 28.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России. Об этом заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель на 11-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог". Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.

"Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны", - сказала она. "Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной", - подчеркнула Меркель.

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