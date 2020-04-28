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НОВОСТИ

В США заразились коронавирусом более 1 млн человек

21:20 28.04.2020 Источник: Lenta.ru

В США число случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Сейчас число инфицированных составляет 1 002 498 человека. 56 749 пациентов умерли.  Lenta.Ru

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