Статус беженца в России имеют всего 487 человек - Ганнушкина

22:40 Источник: Эхо Москвы

На сегодня статус беженца в России имеют всего 487 человек. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления «Мемориала», председатель российского комитета «Гражданское содействие», руководитель сети «Миграция и право» Светлана Ганнушкина.

«У беженцев самая скверная ситуация, потому что наше государство фактически не исполняет обязательства Конвенции 1951 года о статусе беженца и собственно закон о беженцах. На сегодня статус беженца в России имеют 487 человек. Это ничего, хотя данный закон обслуживает огромный штат людей», — отметила правозащитница.

При этом она уточнила, что среди них 252 человека — это беженцы из Афганистана, которые приехали сюда еще в советское время.

Вместе с тем, по словам С.Ганнушкиной, люди по-прежнему едут в Россию и получают здесь визы. «Откуда у нас сейчас африканская волна такая большая? Почему они едут к нам, а не в Европу? Оказывается, те страны, которые серьезно относятся к этой проблеме, не дают визы, а Россия дает, причем часто за очень хорошие деньги. Люди приезжают сюда, надеясь, что они попали в Европу, и тут выясняется, что статус беженца им никто не даст», — рассказала правозащитница.

С.Ганнушкина пояснила, что в России есть два вида статуса: статус беженца и временное убежище. «У нас 41900 человек имеют статус временного убежища, но из них 40 тысяч – это украинцы, и понятно, что это политическое решение. Итого получается, что порядка 2000 человек у нас имеют убежище, а все остальные – нелегалы», — подчеркнула она.

По данным С.Ганнушкиной, речь идет о «нескольких десятках тысяч людей, которые имеют основания просить убежища и его не имеют». «У них самое тяжелое положение. Из-за сирийского конфликта Европа беженцев брать перестала, а с появлением Дональда Трампа перестали брать и США. Таким образом они застревают здесь. Среди них много и больных людей, кто должен получить убежище из гуманитарных соображений, а также те, кто подвергся и политическим и социальным преследованиям, — заключила правозащитница.