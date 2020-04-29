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НОВОСТИ

Венесуэльскую оппозицию попросили прекратить борьбу на время пандемии

07:50 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих политических оппонентов, в частности Хуана Гуайдо, прекратить борьбу и объединиться на время пандемии нового коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

"Я обращаюсь к вам, лидер оппозиции [Хуан Гуайдо]. Давайте объявим перемирие. Давайте отбросим в сторону разногласия и договоримся <...> о гуманитарном соглашении ради здоровья и мира", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Боливарианской Республики добавил, что готов получить "любую гуманитарную помощь или пожертвование от страны или правительства, которые захотят это сделать".


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