Венесуэльскую оппозицию попросили прекратить борьбу на время пандемии
07:50 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих политических оппонентов, в частности Хуана Гуайдо, прекратить борьбу и объединиться на время пандемии нового коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.
"Я обращаюсь к вам, лидер оппозиции [Хуан Гуайдо]. Давайте объявим перемирие. Давайте отбросим в сторону разногласия и договоримся <...> о гуманитарном соглашении ради здоровья и мира", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.
Президент Боливарианской Республики добавил, что готов получить "любую гуманитарную помощь или пожертвование от страны или правительства, которые захотят это сделать".
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