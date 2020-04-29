Опрос: Больше всего россияне боятся за здоровье близких и роста цен на еду

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители России на фоне пандемии коронавируса больше всего боятся за здоровье близких и роста цен на еду. Такой вывод приводится в исследовании страховой компания "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" (есть в распоряжении ТАСС).

"Самый сильный страх наибольшей части респондентов (11,2%) - болезнь или смерть их родственников от коронавируса, главным образом родителей, бабушек и дедушек. А заболеть или умереть самим боятся всего 6,4% опрошенных", - указывается в исследовании.

Кроме того, каждый десятый респондент (10,8%) обеспокоен возможным ростом цен на продовольствие и товары первой необходимости.

Кроме того 9% опрошенных опасаются, что заболеют их дети, 8,1% - что Россия и мир погрузятся в глобальный кризис, 7,8% - что российская медицина окажется неспособна оказать помощь заболевшим.

Еще 7,6% респондентов выразили недоверие поступающей информации о степени распространения вируса, заболеваемости и смертности в России, а 7% боятся остаться без работы или дохода во время либо после окончания пандемии.

При этом распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира обеспокоены 85,5% россиян.

На вопрос о том, чего россияне боятся сильнее - коронавируса или обвала рубля и ухудшения экономики в связи с принимаемыми мерами по сдерживанию распространения вируса, - относительное большинство респондентов (31,2%) заявили, что сильнее боятся вируса, тогда как обвала рубля или ухудшения экономики опасаются лишь 16,8% опрошенных.

В исследовании приняли участие 1 508 респондентов в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов РФ. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин.