На первичных выборах в штате Огайо победил Джозеф Байден - СМИ

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, одержал победу на состоявшихся во вторник первичных выборах (праймериз) в американском штате Огайо. Об этом сообщила газета "Нью-Йорк таймс".

По ее подсчетам, Байден заручился поддержкой 72,9% избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из предвыборной гонки на следующий день после проведения в штате Висконсине праймериз, получил 15,1% голосов. Подсчет голосов еще продолжается.

Голосование в Огайо проводилось в условиях распространения коронавируса и было заочным. Ранее 15 штатов, а также ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико приняли решение перенести сроки проведения первичных выборов и собраний партийных активистов или провести голосование по почте. 2 апреля Национальный комитет Демократической партии в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США, решил перенести сроки проведения общепартийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на неделю, которая начнется 17 августа.