В Австралии на следующей неделе могут снять ограничения на внутренние поездки
08:30 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Австралии рассчитывает снять ограничения на поездки внутри страны, введенные из-за пандемии нового коронавируса, на следующей неделе, однако международные путешествия останутся под запретом. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Канберре австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.
По его словам, ограничения на внутренний туризм и посещение пабов "ближе к отмене, чем считалось ранее", однако о возобновлении международного туризма и разрешении массовых спортивных мероприятий говорить слишком рано. "Успех Австралии в сглаживании кривой [роста численности заразившихся] дает возможность пересмотреть ряд ограничений на следующей неделе, но я не думаю, что в ближайшее время мы вернемся к международным путешествиям. Единственным исключением из этого запрета, вероятно, станут поездки в Новую Зеландию, возможность возобновления которых мы сейчас обсуждаем", - сказал премьер во время выступления в эфире телеканала Эс-би-эс.
Также он отметил, что правительство Австралии по- прежнему заинтересовано в проведении расследования, позволяющего понять причины и обстоятельства распространения коронавируса. "Вирус унес более 200 тысяч жизней и привел к кризису мировой экономики. Последствия [пандемии] экстраординарны, поэтому желание получить критическую и независимую оценку произошедшего вполне разумно. Следующая пандемия может прийти из любой страны, и очень важно, чтобы мы извлекли уроки из того, что случилось, чтобы двигаться дальше", - сказал Моррисон.
К настоящему моменту на территории Австралии выявлено 6 747 случаев заражения коронавирусом, диагноз 15 пациентов был подтвержден в последние сутки. Выздоровели 5 626 человек - 83% инфицированных. Амбулаторное лечение получают 923 пациента, еще 109 человек госпитализированы. Умерли 89 больных.
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