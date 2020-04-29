Данные о заразившихся коронавирусом на утро 29 апреля
09:00 29.04.2020 Источник: Lenta.ru
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 28 апреля оно составляет 3 116 680. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил 75,1 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 217 168. Еще свыше 928 тысяч пациентов выздоровели.
Наиболее пострадавшими от коронавируса стран остаются США — там число зараженных превысило 1 миллион человек (1,01 миллиона). Также в пятерке оказались Испания (232,1 тысячи), Италия (201,5 тысячи), Франция (169 тысяч) и Великобритания (162,3 тысячи). Германия вышла из топ-5 по случаям инфицирования (159,9 тысячи). Lenta.Ru
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