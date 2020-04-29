К Земле сегодня приблизится крупный астероид

09:05 Источник: Эхо Москвы

К Земле сегодня приблизится астероид диаметром около 1,5 километров. Он считает потенциально опасным, но пройдет на достаточном расстоянии от нашей планеты.

Астероид под названием 1998 OR2 сегодня пролетит на расстоянии более 6 миллионов километров от Земли – почти в 16 раз дальше Луны. В других условиях столкновение могло бы привести к тяжелым последствиям, но ученые уверяют, что сейчас беспокоиться не стоит. Астрономам в Пуэрто-Рико уже удалось запечатлеть небесное тело – как сообщает «Би-би-си», из-за его необычных очертаний и последних событий вокруг эпидемии коронавируса специалисты в шутку предположили, что астероид надел медицинскую маску. Ученые подчеркивают необходимость его изучения, поскольку он вернется через 60 лет и тогда окажется намного ближе к Земле, чем сейчас. Специалисты надеются, что наблюдение за астероидом позволит разработать и улучшить технологии для устранения подобных угроз.

По словам ученых, астероид нельзя будет увидеть невооруженным взглядом даже при его приближении к Земле. Эхо Москвы