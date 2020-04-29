0
0
51
НОВОСТИ

К Земле сегодня приблизится крупный астероид

09:05 29.04.2020 Источник: Эхо Москвы

К Земле сегодня приблизится астероид диаметром около 1,5 километров. Он считает потенциально опасным, но пройдет на достаточном расстоянии от нашей планеты.

Астероид под названием 1998 OR2 сегодня пролетит на расстоянии более 6 миллионов километров от Земли – почти в 16 раз дальше Луны. В других условиях столкновение могло бы привести к тяжелым последствиям, но ученые уверяют, что сейчас беспокоиться не стоит. Астрономам в Пуэрто-Рико уже удалось запечатлеть небесное тело – как сообщает «Би-би-си», из-за его необычных очертаний и последних событий вокруг эпидемии коронавируса специалисты в шутку предположили, что астероид надел медицинскую маску. Ученые подчеркивают необходимость его изучения, поскольку он вернется через 60 лет и тогда окажется намного ближе к Земле, чем сейчас. Специалисты надеются, что наблюдение за астероидом позволит разработать и улучшить технологии для устранения подобных угроз.

По словам ученых, астероид нельзя будет увидеть невооруженным взглядом даже при его приближении к Земле.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 29.04.2020
Цена на нефть Brent вновь пошла в рост
0
0
09:00 29.04.2020
Данные о заразившихся коронавирусом на утро 29 апреля
0
61
08:50 29.04.2020
Россияне потеряли интерес к алкоголю, сладостям и деликатесам - опрос
0
76
08:30 29.04.2020
В Австралии на следующей неделе могут снять ограничения на внутренние поездки
0
99
08:10 29.04.2020
При пожаре в в частном доме в Выборге погибли двое взрослых и шестеро детей - ЕДДС
0
129
07:50 29.04.2020
Венесуэльскую оппозицию попросили прекратить борьбу на время пандемии
0
147
07:40 29.04.2020
Опрос: Больше всего россияне боятся за здоровье близких и роста цен на еду
0
142
07:30 29.04.2020
На первичных выборах в штате Огайо победил Джозеф Байден - СМИ
0
121
22:40 28.04.2020
Статус беженца в России имеют всего 487 человек - Ганнушкина
0
588
22:00 28.04.2020
Почти половина заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов
0
684

Возврат к списку