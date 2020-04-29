Данные оформлявших микрозаймы россиян выставили на продажу в интернете

09:32 Источник: РБК

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тыс. клиентов: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. В записи о каждом клиенте указана реферальная ссылка, то есть ссылка на сайт, который «привел» пользователя, — в большинстве случае это финансовый маркетплейс, позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.

В маркетплейсе после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно. «Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — подчеркнул представитель маркетплейса.