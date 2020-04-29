0
0
135
НОВОСТИ

Данные оформлявших микрозаймы россиян выставили на продажу в интернете

09:32 29.04.2020 Источник: РБК

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тыс. клиентов: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. В записи о каждом клиенте указана реферальная ссылка, то есть ссылка на сайт, который «привел» пользователя, — в большинстве случае это финансовый маркетплейс, позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.

В маркетплейсе после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно. «Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — подчеркнул представитель маркетплейса.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 29.04.2020
Кот, подаренный Путиным японскому губернатору, помещен в изоляцию из-за коронавируса
0
63
10:20 29.04.2020
Из-за пандемии изменят правила отбора фильмов на "Оскар"
0
86
10:05 29.04.2020
Больных коронавирусом разрешили выписывать при стабильной температуре 37,2
0
118
10:00 29.04.2020
Более трети россиян считают чрезмерными ограничительные меры, введенные в связи с covid-19 - опрос
0
107
09:20 29.04.2020
Цена на нефть Brent вновь пошла в рост
0
186
09:05 29.04.2020
К Земле сегодня приблизится крупный астероид
0
206
09:00 29.04.2020
Данные о заразившихся коронавирусом на утро 29 апреля
0
196
08:50 29.04.2020
Россияне потеряли интерес к алкоголю, сладостям и деликатесам - опрос
0
186
08:30 29.04.2020
В Австралии на следующей неделе могут снять ограничения на внутренние поездки
0
187
08:10 29.04.2020
При пожаре в в частном доме в Выборге погибли двое взрослых и шестеро детей - ЕДДС
0
227

Возврат к списку