Данные оформлявших микрозаймы россиян выставили на продажу в интернете
09:32 29.04.2020 Источник: РБК
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тыс. клиентов: Ф.И.О., паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. В записи о каждом клиенте указана реферальная ссылка, то есть ссылка на сайт, который «привел» пользователя, — в большинстве случае это финансовый маркетплейс, позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.
В маркетплейсе после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно. «Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — подчеркнул представитель маркетплейса.
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