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Больных коронавирусом разрешили выписывать при стабильной температуре 37,2

10:05 29.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав разрешил выписывать больных коронавирусом при стабильной температуре 37,2. Отпускать домой инфицированных COVID-19 можно ещё до лабораторного подтверждения, что человек здоров.

Это следует из обновлённых рекомендаций Минздрава. Врачи вправе отправить домой выздоравливающего, если его температура не превышает 37,2 градуса и у него нет признаков нарастания дыхательной недостаточности, передаёт ОТР.

Такого пациента должен перевозить санитарный автомобиль с использованием средств индивидуальной защиты. Дома гражданин обязан соблюдать режим самоизоляции, пока не придут два отрицательных результата тестов на COVID-19. Если условий для домашней самоизоляции нет, пациент будет выписан в медицинский обсерватор.  Говорит Москва

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