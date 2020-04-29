Из-за пандемии изменят правила отбора фильмов на "Оскар"

10:20 Источник: Lenta.ru

Организаторы «Оскара» изменят правила отбора фильмов на конкурс в 2021 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кинопремии.

К конкурсу впервые будут допущены фильмы, которые не выходили в прокат в кинотеатрах из-за пандемии, а были показаны только онлайн. Отмечается, что ленты могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также основные и специальные для 93-й премии категории.

Для участия в отборе членам киноакадемии необходимо предоставить копию фильма для просмотра на специальном сайте в течение 60 дней со дня премьеры онлайн. Измененный регламент будет действовать до тех пор, пока не откроются кинотеатры в округе Лос-Анджелес. Кроме того, фильм должен соответствовать и всем остальным требованиям. Lenta.Ru