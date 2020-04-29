0
0
40
НОВОСТИ

Из-за пандемии изменят правила отбора фильмов на "Оскар"

10:20 29.04.2020 Источник: Lenta.ru

Организаторы «Оскара» изменят правила отбора фильмов на конкурс в 2021 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кинопремии.

К конкурсу впервые будут допущены фильмы, которые не выходили в прокат в кинотеатрах из-за пандемии, а были показаны только онлайн. Отмечается, что ленты могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также основные и специальные для 93-й премии категории.

Для участия в отборе членам киноакадемии необходимо предоставить копию фильма для просмотра на специальном сайте в течение 60 дней со дня премьеры онлайн. Измененный регламент будет действовать до тех пор, пока не откроются кинотеатры в округе Лос-Анджелес. Кроме того, фильм должен соответствовать и всем остальным требованиям.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 29.04.2020
Кот, подаренный Путиным японскому губернатору, помещен в изоляцию из-за коронавируса
0
63
10:05 29.04.2020
Больных коронавирусом разрешили выписывать при стабильной температуре 37,2
0
118
10:00 29.04.2020
Более трети россиян считают чрезмерными ограничительные меры, введенные в связи с covid-19 - опрос
0
107
09:32 29.04.2020
Данные оформлявших микрозаймы россиян выставили на продажу в интернете
0
161
09:20 29.04.2020
Цена на нефть Brent вновь пошла в рост
0
186
09:05 29.04.2020
К Земле сегодня приблизится крупный астероид
0
206
09:00 29.04.2020
Данные о заразившихся коронавирусом на утро 29 апреля
0
196
08:50 29.04.2020
Россияне потеряли интерес к алкоголю, сладостям и деликатесам - опрос
0
186
08:30 29.04.2020
В Австралии на следующей неделе могут снять ограничения на внутренние поездки
0
187
08:10 29.04.2020
При пожаре в в частном доме в Выборге погибли двое взрослых и шестеро детей - ЕДДС
0
227

Возврат к списку