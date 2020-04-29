Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тыс человек

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 841 и сейчас составляет 99 399 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент более 10 тыс. человек, 972 человека умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, за весь период - 10 286. За сутки подтверждены 108 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерли 972 человека", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2624 (44,9%) новых инфицированных не было симптомов.

Новые 2 220 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 50 тыс. 646 зараженных. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.