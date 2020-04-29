Полиция Нью-Йорка разогнала людей, собравшихся на похороны раввина во время пандемии

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни жителей Нью-Йорка, собравшихся на похороны раввина Хаима Мертца на фоне распространения коронавируса, были разогнаны сотрудниками городской полиции. Об этом во вторник в "Твиттере" написал мэр крупнейшего американского мегаполиса Билл де Блазио, приехавший на место события.

"Нечто абсолютно неприемлемое произошло сегодня вечером в Уильямсберге (район на севере Бруклина - прим. ТАСС): огромная толпа людей собралась на похоронах во время пандемии. Когда я услышал об этом, то сам приехал, чтобы убедиться в том, что толпу разогнали. Мы не потерпим подобного, пока мы боремся с коронавирусом", - сообщил мэр.

Он отметил, что "дал распоряжение полиции города задерживать тех, кто собирается в большие группы". "Это направлено на то, чтобы остановить распространение заболевания и сохранить жизни", - подчеркнул мэр.

Как проинформировала газета "Хилл", раввин Мертц умер, предположительно, из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 58,3 тыс. человек, из которых 17,7 тыс. приходится на город Нью-Йорк.