Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке посла РФ

11:20 Источник: РБК

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает издание EuroZprávy.cz.

«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела», — сказал премьер. Бабиш добавил, что за актуальные споры с Москвой отвечает глава чешского МИДа Томаш Петршичек.

26 апреля чешское издание Respekt сообщило, что три недели назад в Чехию прибыл из России человек с дипломатическим паспортом, который имел при себе яд рицин для отравления ряда представителей администрации Праги. РБК