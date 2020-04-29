Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке посла РФ
11:20 29.04.2020 Источник: РБК
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает издание EuroZprávy.cz.
«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела», — сказал премьер. Бабиш добавил, что за актуальные споры с Москвой отвечает глава чешского МИДа Томаш Петршичек.
26 апреля чешское издание Respekt сообщило, что три недели назад в Чехию прибыл из России человек с дипломатическим паспортом, который имел при себе яд рицин для отравления ряда представителей администрации Праги. РБК
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