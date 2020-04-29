0
0
139
НОВОСТИ

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке посла РФ

11:20 29.04.2020 Источник: РБК

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает издание EuroZprávy.cz.

«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела», — сказал премьер. Бабиш добавил, что за актуальные споры с Москвой отвечает глава чешского МИДа Томаш Петршичек.

26 апреля чешское издание Respekt сообщило, что три недели назад в Чехию прибыл из России человек с дипломатическим паспортом, который имел при себе яд рицин для отравления ряда представителей администрации Праги.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 29.04.2020
Еще 480 пациентов вылечились в Москве после коронавируса
0
19
12:05 29.04.2020
Колледжи и техникумы в РФ получат право перенести выпускные экзамены или провести их дистанционно - проект
0
58
12:00 29.04.2020
Оператор "Северного потока - 2" намерен завершить проект в конце 2020 - начале 2021 годов
0
69
11:32 29.04.2020
Продажи легковых автомобилей в РФ могут упасть на треть - СМИ
0
125
11:29 29.04.2020
Москва подготовит временные госпитали на 10 000 коек
0
120
11:05 29.04.2020
Полиция Нью-Йорка разогнала людей, собравшихся на похороны раввина во время пандемии
0
157
11:00 29.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тыс человек
0
161
10:32 29.04.2020
Кот, подаренный Путиным японскому губернатору, помещен в изоляцию из-за коронавируса
0
188
10:20 29.04.2020
Из-за пандемии изменят правила отбора фильмов на "Оскар"
0
182
10:05 29.04.2020
Больных коронавирусом разрешили выписывать при стабильной температуре 37,2
0
231

Возврат к списку