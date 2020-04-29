Продажи легковых автомобилей в РФ могут упасть на треть - СМИ
11:32 29.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Продажи легковых автомобилей в России на фоне кризиса могут упасть на треть. Как говорится в исследовании консалтинговой компании PwC, — до 1,14 млн машин. Прогноз строился на «стрессовом» сценарии, по которому восстановление и стабилизация цен на нефть ожидается к третьему кварталу, а снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий — в конце весны – начале лета. Без учета стресс-факторов падение российского авторынка, ко прогнозу аналитиков, составит 3,5%.
«АвтоВАЗ» с сегодняшнего дня приостанавливает производство автомобилей. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:20 29.04.2020
- Еще 480 пациентов вылечились в Москве после коронавируса
- 12:05 29.04.2020
- Колледжи и техникумы в РФ получат право перенести выпускные экзамены или провести их дистанционно - проект
- 12:00 29.04.2020
- Оператор "Северного потока - 2" намерен завершить проект в конце 2020 - начале 2021 годов
- 11:29 29.04.2020
- Москва подготовит временные госпитали на 10 000 коек
- 11:20 29.04.2020
- Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке посла РФ
- 11:05 29.04.2020
- Полиция Нью-Йорка разогнала людей, собравшихся на похороны раввина во время пандемии
- 11:00 29.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тыс человек
- 10:32 29.04.2020
- Кот, подаренный Путиным японскому губернатору, помещен в изоляцию из-за коронавируса
- 10:20 29.04.2020
- Из-за пандемии изменят правила отбора фильмов на "Оскар"
- 10:05 29.04.2020
- Больных коронавирусом разрешили выписывать при стабильной температуре 37,2
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать