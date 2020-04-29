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Продажи легковых автомобилей в РФ могут упасть на треть - СМИ

11:32 29.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Продажи легковых автомобилей в России на фоне кризиса могут упасть на треть. Как говорится в исследовании консалтинговой компании PwC, — до 1,14 млн машин. Прогноз строился на «стрессовом» сценарии, по которому восстановление и стабилизация цен на нефть ожидается к третьему кварталу, а снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий — в конце весны – начале лета. Без учета стресс-факторов падение российского авторынка, ко прогнозу аналитиков, составит 3,5%.

«АвтоВАЗ» с сегодняшнего дня приостанавливает производство автомобилей.  Эхо Москвы

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