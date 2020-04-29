Москва подготовит временные госпитали на 10 000 коек
11:29 29.04.2020
Московские власти при необходимости готовы обеспечить пациентов с коронавирусом временными госпиталями на 10000 коек. Такие госпитали строятся при основных клинических медучреждениях. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, решение о подготовке к развертыванию временных госпиталей уже принято. «Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса», – написал градоначальник на своей странице «ВКонтакте».
«Коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений. Также мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях», – сообщил мэр.
Сейчас для лечения пациентов с COVID0-19 в российской столице задействованы 37 стационаров. К началу мая Департамент здравоохранения Москвы перепрофилирует под лечение пациентов с коронавирусом еще 24 больницы. На территориях 13 московских стационаров строятся временные быстровозводимые медицинские корпуса для приема и лечения зараженных. Открытие временных медцентров позволит оперативно создать места для больных для стационарного лечения тех, у кого коронавирус протекает относительно легко, но наблюдение врачей все же требуется. При необходимости эти койки могут быть переформатированы в реанимационные. Создание профильных временных мест для больных снижает нагрузку на основные медучреждения и позволяет лучше разделить потоки пациентов. При этом временные места создаются в помещениях со всеми удобствами, а не в шатрах, как в некоторых других странах.
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