Оператор "Северного потока - 2" намерен завершить проект в конце 2020 - начале 2021 годов
12:00 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.
"У меня нет информации о том, когда проект может быть достроен. Но, насколько я знаю от компании Nord Stream 2 AG, они по-прежнему придерживаются плана завершить проект в конце 2020 - в первом квартале 2021 года", - сказал Зеле, отвечая на вопрос о сроках завершения строительства "Северного потока - 2".
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