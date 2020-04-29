Оператор "Северного потока - 2" намерен завершить проект в конце 2020 - начале 2021 годов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.

"У меня нет информации о том, когда проект может быть достроен. Но, насколько я знаю от компании Nord Stream 2 AG, они по-прежнему придерживаются плана завершить проект в конце 2020 - в первом квартале 2021 года", - сказал Зеле, отвечая на вопрос о сроках завершения строительства "Северного потока - 2".