Колледжи и техникумы в РФ получат право перенести выпускные экзамены или провести их дистанционно - проект
12:05 29.04.2020 Источник: Интерфакс
Минпросвещения России намерено дать право учреждениям среднего профессионального образования возможность проводить выпускные экзамены и защиты выпускных работ в дистанционном режиме или перенести их на период, когда закончится ситуация с коронавирусом.
Согласно документу, по возможности все мероприятия, связанные с экзаменами и защитами выпускных работ, переводятся в дистанционный формат. Участникам соревнований профессионального мастерства WorldSkills и "Абилимпикс" демонстрационные экзамены засчитываются автоматически.
Во всех остальных случаях, если "автомат" поставить нельзя без экзамена, демонстрирующего умения выпускника, и без очного выполнения выпускной работы, аттестацию разрешается перенести на более поздний срок по решению региональных властей, говорится в проекте порядка проведения экзаменов.
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