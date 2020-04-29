Колледжи и техникумы в РФ получат право перенести выпускные экзамены или провести их дистанционно - проект

12:05 Источник: Интерфакс

Минпросвещения России намерено дать право учреждениям среднего профессионального образования возможность проводить выпускные экзамены и защиты выпускных работ в дистанционном режиме или перенести их на период, когда закончится ситуация с коронавирусом.

Согласно документу, по возможности все мероприятия, связанные с экзаменами и защитами выпускных работ, переводятся в дистанционный формат. Участникам соревнований профессионального мастерства WorldSkills и "Абилимпикс" демонстрационные экзамены засчитываются автоматически.

Во всех остальных случаях, если "автомат" поставить нельзя без экзамена, демонстрирующего умения выпускника, и без очного выполнения выпускной работы, аттестацию разрешается перенести на более поздний срок по решению региональных властей, говорится в проекте порядка проведения экзаменов.

