Еще 480 пациентов вылечились в Москве после коронавируса

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Москве за сутки возросло еще на 480 человек, до 4 610. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сообщила Ракова.