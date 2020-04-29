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Еще 480 пациентов вылечились в Москве после коронавируса

12:20 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Москве за сутки возросло еще на 480 человек, до 4 610. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сообщила Ракова.

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