Еще 480 пациентов вылечились в Москве после коронавируса
12:20 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в Москве за сутки возросло еще на 480 человек, до 4 610. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4 610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сообщила Ракова.
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