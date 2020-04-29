Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получили почти 6 тыс. предприятий - Решетников

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 6 тыс. предприятий уже получили беспроцентные кредиты на выплату зарплат, еще 22 тыс. обращений находятся на рассмотрении в банках, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве.

"Одной из самых востребованных сегодня является программа по кредитованию бизнеса под 0% на цели выплаты заработной платы. На сегодняшний момент этими кредитами уже воспользовалось почти 6 тыс. предприятий, еще 22 тыс. обращений сейчас в работе у банков", - сказал министр.