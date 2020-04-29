0
0
158
НОВОСТИ

Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получили почти 6 тыс. предприятий - Решетников

12:32 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 6 тыс. предприятий уже получили беспроцентные кредиты на выплату зарплат, еще 22 тыс. обращений находятся на рассмотрении в банках, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве.

"Одной из самых востребованных сегодня является программа по кредитованию бизнеса под 0% на цели выплаты заработной платы. На сегодняшний момент этими кредитами уже воспользовалось почти 6 тыс. предприятий, еще 22 тыс. обращений сейчас в работе у банков", - сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 29.04.2020
Дикие животные начали чаще выходить к людям в Подмосковье
0
66
13:20 29.04.2020
"Почта России" продлила срок хранения посылок до 60 дней
0
82
13:12 29.04.2020
Сбербанк запускает маркетплейс СберАвто для покупки и продажи машин
0
98
13:05 29.04.2020
Назвать дату окончания пандемии коронавируса в РФ невозможно - Песков
0
122
13:00 29.04.2020
Правительство продлевает запрет на въезд иностранцев в РФ
0
134
12:22 29.04.2020
На «Дожде» 30 апреля пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
0
148
12:20 29.04.2020
Еще 480 пациентов вылечились в Москве после коронавируса
0
160
12:05 29.04.2020
Колледжи и техникумы в РФ получат право перенести выпускные экзамены или провести их дистанционно - проект
0
173
12:00 29.04.2020
Оператор "Северного потока - 2" намерен завершить проект в конце 2020 - начале 2021 годов
0
181
11:32 29.04.2020
Продажи легковых автомобилей в РФ могут упасть на треть - СМИ
0
246

Возврат к списку