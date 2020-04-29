0
0
151
НОВОСТИ

На «Дожде» 30 апреля пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

12:22 29.04.2020 Источник: НГ-Online

Телеканал «Дождь» и стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Созидание», «ПравМир» и благотворительным проектом «Помощь рядом» проведут марафон-концерт «Прорвемся!» в поддержку медицинских работников, который пройдет 30 апреля с 12.00 до 20.00 часов.

В музыкальной части марафона примут участие «Мумий Тролль», «Ночные снайперы», «Браво», «Чайф», «Несчастный случай», «Порнофильмы», IOWA, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Шура Би-2, Вячеслав Бутусов, Елка, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Мот, Федор Чистяков, Мари Краймбрери, Mgzavrebi, Zero People, Pizza.

Гостями марафона станут Светлана Лобода, Кристина Орбакайте, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Юлия Высоцкая, Владимир Познер, Анна Меликян, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Концерт можно будет увидеть в прямом эфире «Дождя» (доступ к нему на время марафона будет открыт для всех) и на видеосервисе «Яндекс.Эфир».

На собранные деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты для врачей, борющихся с коронавирусом (маски, перчатки, респираторы, бахилы, защитные очки, дезинфицирующие средства), а также организован развоз врачей на вызовы в 15 регионах России.

Информация о собранных средствах и их распространении по больницам будет доступна на сайте «Дождя».

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 29.04.2020
Дикие животные начали чаще выходить к людям в Подмосковье
0
66
13:20 29.04.2020
"Почта России" продлила срок хранения посылок до 60 дней
0
82
13:12 29.04.2020
Сбербанк запускает маркетплейс СберАвто для покупки и продажи машин
0
98
13:05 29.04.2020
Назвать дату окончания пандемии коронавируса в РФ невозможно - Песков
0
122
13:00 29.04.2020
Правительство продлевает запрет на въезд иностранцев в РФ
0
134
12:32 29.04.2020
Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получили почти 6 тыс. предприятий - Решетников
0
154
12:20 29.04.2020
Еще 480 пациентов вылечились в Москве после коронавируса
0
160
12:05 29.04.2020
Колледжи и техникумы в РФ получат право перенести выпускные экзамены или провести их дистанционно - проект
0
173
12:00 29.04.2020
Оператор "Северного потока - 2" намерен завершить проект в конце 2020 - начале 2021 годов
0
181
11:32 29.04.2020
Продажи легковых автомобилей в РФ могут упасть на треть - СМИ
0
246

Возврат к списку