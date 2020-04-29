На «Дожде» 30 апреля пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

12:22 Источник: НГ-Online

Телеканал «Дождь» и стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Созидание», «ПравМир» и благотворительным проектом «Помощь рядом» проведут марафон-концерт «Прорвемся!» в поддержку медицинских работников, который пройдет 30 апреля с 12.00 до 20.00 часов.

В музыкальной части марафона примут участие «Мумий Тролль», «Ночные снайперы», «Браво», «Чайф», «Несчастный случай», «Порнофильмы», IOWA, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Шура Би-2, Вячеслав Бутусов, Елка, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Мот, Федор Чистяков, Мари Краймбрери, Mgzavrebi, Zero People, Pizza.

Гостями марафона станут Светлана Лобода, Кристина Орбакайте, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Юлия Высоцкая, Владимир Познер, Анна Меликян, Ингеборга Дапкунайте и другие.

Концерт можно будет увидеть в прямом эфире «Дождя» (доступ к нему на время марафона будет открыт для всех) и на видеосервисе «Яндекс.Эфир».

На собранные деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты для врачей, борющихся с коронавирусом (маски, перчатки, респираторы, бахилы, защитные очки, дезинфицирующие средства), а также организован развоз врачей на вызовы в 15 регионах России.

Информация о собранных средствах и их распространении по больницам будет доступна на сайте «Дождя».

Вера Цветкова