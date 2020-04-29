Правительство продлевает запрет на въезд иностранцев в РФ

13:00 Источник: Эхо Москвы

Правительство России продлевает запрет на въезд иностранцев в нашу страну до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он сказал, что не может прогнозировать, когда могут быть сняты все ограничения. До 25 мая должен быть разработан общенациональный план действий по восстановлению занятости и роста экономики в России. Эхо Москвы