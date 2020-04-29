Назвать дату окончания пандемии коронавируса в РФ невозможно - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дату окончания распространения коронавируса в России назвать невозможно, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно", - заявил в среду журналистам представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал прогноз исследователей из Сингапурского университета технологий и дизайна, которые предсказали завершение пандемии коронавируса в РФ в начале августа. Он рекомендовал обращаться к ученым из Сингапура за разъяснениями.